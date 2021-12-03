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Кириенко заявил о свойственной россиянам сплоченности в случае трудностей

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Россиянам свойственно объединять силы перед лицом беды, в частности, пандемии коронавируса. Об этом заявил 3 декабря первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, сплоченность россиян — это внутренний культурный код.

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«Иногда в борьбе с такой бедой, как пандемия, психологическое, моральное состояние людей не менее значимо, может быть, даже более значимо. Это самоощущение, я считаю, свойственно России, внутренний культурный код», — сказал он на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ в рамках международного форума «Мы вместе».

При этом он отметил, что некоммерческие организации и бизнес в период пандемии показали себя полноценными партнерами, которые, не жалуясь на удар, готовы сами помогать людям в трудной ситуации.

«Это очень позитивно сказывается на репутации бизнес-сообщества. Социально ответственное поведение бизнеса на самом деле создает и для государства не только экономические, но и моральные основания оказывать ему поддержку», — добавил Кириенко.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Мероприятие проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря. Форум проводится в России с 2015 года. В 2021 году он пройдет под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры.

12 ноября Кириенко оценил действующую в РФ систему подготовки управленцев. По его словам, она довольно хороша, так как будущие губернаторы получают опыт работы в сельском хозяйстве, бизнесе или промышленности.

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