Глава МВД Сербии презентовал книгу в Москве

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в пятницу, 3 декабря, презентовал в Москве книгу «Сошествие» (Descensus).

Презентация прошла в доме Ростовых, в качестве гостей на ней присутствовали олимпийские чемпионы по боксу Александр Поветкин, Евгений Тищенко, президент AIBA Умар Кремлев и другие.

Повесть «Сошествие», как отметил сам Вулин, посвящена «миру, который безнадежно и окончательно утерян». В книге речь идет о событиях в Заире во время гражданской войны. В центре повествования — судьба трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников.

В предисловии автор отмечает, что «Сербия — это миллионы безвестных героев, которые сражались за то, чтобы она не исчезла». Также Вулин подчеркнул, что в двух мировых войнах сербы потеряли 2 млн соотечественников.

«Сошествие» — третий роман Вулина, переведенный на русский язык. До этого выходили романы «Мрак» и «Красота».

Вулин начал заниматься литературной деятельностью еще до начала политической карьеры — он был редактором еженедельника «Печат», вел авторские колонки в ряде ежедневных и еженедельных изданий Сербии. После начала политической деятельности продолжил писать.

Ранее, 11 октября, Вулин заявил, что Сербия при нынешнем руководстве не вступит в НАТО. Также он отметил, что Сербия никогда «не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии».