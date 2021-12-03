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В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах
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В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» в настоящее время обнаружен в 38 странах.

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«На данный момент «Омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке», — сказала она 3 декабря в ходе выступления на онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.

Однако она отметила, что вариант «Дельта» остается доминантным в мире, дополняет «Газета.R.

Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель, отметили в организации. Вместе с тем в ВОЗ добавили, что, согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

1 декабря директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 23 государства сообщили о присутствии «Омикрон»-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

О распространении нового штамма COVID-19, обозначаемого кодом В.1.1.529, а впоследствии получившего название «Омикрон», сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Изначально случаи были зафиксированы в странах Южной Африки и Гонконге. Однако затем появились сообщения о случаях выявления «Омикрона» в Израиле, Бельгии и США.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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