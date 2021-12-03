Московские музеи подготовили виртуальные экскурсии для школьников в декабре

В декабре ряд московских музеев подготовили для школьников виртуальные экскурсии. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Виртуальные экскурсии проведут в рамках проекта «Прогулки по музеям онлайн». Чтобы принять в них участие, необходимо пройти электронную регистрацию на сайте проекта.

Так, школьники смогут попасть на онлайн-экскурсии в Государственный музей Александра Пушкина, Государственный музей Льва Толстого, Музей морского флота, а также на другие площадки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Проект стартовал в апреле 2020 года. Это виртуальная площадка для знакомства юных жителей столицы с историей и культурой России, ее традициями и бытом.

В ноябре стало известно, что в Петербурге выпустят интерактивный путеводитель по местам, которые были описаны в знаменитых литературных произведениях. В него включили 10 лучших экскурсий по произведениям Федора Достоевского, Иосифа Бродского, Эдуарда Кочергина, Геннадия Алексеева и других писателей.