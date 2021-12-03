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Журнал The Banker признал «Тинькофф» банком года в России

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«Тинькофф» признан банком года в России по версии ведущего международного журнала The Banker (входит в группу Financial Times). Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Присуждая «Тинькофф» победу в номинации, эксперты The Banker обратили внимание на сильные финансовые результаты группы в 2020 году. Так, ее чистая прибыль выросла на 22%, а совокупные активы — на 48%. Специалисты также отметили амбициозную стратегию AI Banking, платформу безопасности «Тинькофф Защита» и программу по работе со стартапами и технологическими проектами. В рамках последней «Тинькофф» выступает стратегическим инвестором или партнером для перспективных компаний.

Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк отметил, что в 2021 году произошел ряд значимых для компании событий. Например, был получен статус системно значимого банка, а также запущены новые инновационные бизнес-направления, включая сервис для состоятельных клиентов Tinkoff Private.

«Мы продолжаем внедрять инновационные решения и поддерживать стандарты сервиса для непрерывно растущей клиентской базы, которая сегодня насчитывает уже почти 20 млн человек», — сказал Близнюк.

До этого «Тинькофф» уже дважды побеждал в номинации «Банк года в России» по версии The Banker — в 2013 и 2017 годах. В феврале 2021-го «Тинькофф» также возглавил составленный журналом рейтинг лучших российских банков. Финансовые организации оценивались по 17 критериям эффективности, включая рост, прибыльность, операционную эффективность, качество активов, ликвидность, надежность и использование заемного капитала.

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