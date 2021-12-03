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РПЛ выступила с заявлением по акциям протестов фанатов

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«Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) выступила с заявлением по акциям протестов фанатов. Об этом сообщается 3 декабря на официальном сайте чемпионата.

По словам главы организации Ашота Хачатурянца, РПЛ делает всё необходимое для того, чтобы разрешить ситуацию с протестами организованных групп болельщиков после задержаний фанатов ЦСКА.

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«Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов», — приводятся слова Хачатурянца на официальном сайте лиги.

Отмечается, что 7 декабря будет проведено расширенное заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС). В нем примут участие все заинтересованные стороны для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча ЦСКА–«Зенит».

Заключение комитета будет передано в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.

28 ноября состоялся матч ЦСКА–«Зенит», завершившийся со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. По окончании встречи появились сообщения о задержаниях болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам

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