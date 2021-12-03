Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Москве достиг 72,1%. Об этом в пятницу, 3 декабря, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет 72,1%», — говорится в сообщении.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в столице привиты 6 387 147 человек, полный курс вакцинации прошли 5 822 241 человек.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Голикова также сообщила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Также Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом ухудшилась в четырех регионах России: Ростовской, Калужской и Челябинской областях, а также в Калмыкии, добавляет сайт «Газета.Ru».

Обратная ситуация в Чечне, Тюменской, Ивановской и Нижегородской областях — там эпидемиологическая ситуация улучшается, подчеркнула вице-премьер.

Также 3 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране.

Как указал Путин, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса. Кроме того, глава государства поручил осуществлять мониторинг в потенциальных очагах коронавирусной инфекции и поддерживать систему здравоохранения в режиме повышенной готовности.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.