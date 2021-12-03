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Сечин войдет в состав делегации Путина во время визита в Индию

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин войдет состав российской делегации во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом журналистам в пятницу, 3 декабря, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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«С учетом того, что в проработке находится целый ряд важных энергетических соглашений, договорились, что с нашей стороны к делегации подключится и Игорь Иванович Сечин. Он тоже будет присутствовать на той части визита, в которой будут участвовать делегации», — отметил Ушаков.

Во время поездки, как ожидается, будет подписано порядка 10 двусторонних документов. Ушаков не уточнил, о каких именно соглашениях идет речь, поскольку они в настоящее время находятся на этапе проработки.

Индия является для России одним из ключевых стратегических партнеров. «Роснефть» также активно сотрудничает с компаниями этой страны.

Например, в октябре этого года Сечин сообщил, что индийская компания Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежит «Роснефти», начала реализовывать программу развития нефтехимического производства на сумму $750 млн.

Кроме того, по словам Сечина, ведущие нефтегазовые компании Индии — ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources — инвестируют в крупнейшие российские проекты «Роснефти». В их числе «Ванкорнефть», «Таас-Юрях» и «Сахалин-1». Помимо прочего, «Роснефть» активно сотрудничает с индийскими компаниями в рамках проекта по созданию судоверфи «Звезда».

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