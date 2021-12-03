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В раде предложили обеспечить Зеленского памперсами на случай «госпереворотов»

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Депутат Верховной рады Гео Лерос предложил обеспечить украинского лидера Владимира Зеленского памперсами на случай «новых госпереворотов». Инициатива была внесена на голосование рады в пятницу, 3 декабря.

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«За» проголосовали 10 парламентариев, тогда как минимальный порог для утверждения инициативы составляет 150 голосов. В поддержку предложения выступили в том числе два депутата от президентской фракции «Слуга народа», сообщает украинское издание «Страна.ua».

Также на прошедшем заседании депутат Алексей Гончаренко предложил коллегам проголосовать за его запрос о предоставлении Зеленскому в дар синтезатора для будущих концертов.

1 декабря в центре Киева состоялся митинг противников Зеленского. В ходе акции на площади Независимости была установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». Как пояснил со сцены ведущий, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны», поэтому, по его словам, участники акции собрались воспрепятствовать этому.

26 ноября президент Украины заявил, что получил информацию о планируемом на начало декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Рината Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

В тот же день Ахметов указал на то, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал Зеленский, являются ложью. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

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