Объявлен состав Большого жюри Russian Creative Awards

Организаторы первой национальной премии в сфере креативной экономики Russian Creative Awards — дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — огласили полный состав Большого жюри премии. В него вошли 19 экспертов.

Среди них: топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, признанные лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

В составе Большого жюри премии:

Алексей Агафонов — заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»;

Александр Жаров — генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Алексей Гореславский — генеральный директор АНО «Институт развития интернета»;

Алексей Фурсин — руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

Антон Златопольский — первый заместитель генерального директора ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», генеральный директор телеканала «Россия 1», главный редактор и продюсер детского телеканала «Мульт»;

Владимир Машков — актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель московского Театра Олега Табакова;

Илья Попов — продюсер, президент Ассоциации анимационного кино России, основатель группы компаний «Рики» и проекта Infinity Art;

Инна Баженова — основатель фонда IN ARTIBUS, издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель ежегодной премии The Art Newspaper Russia и фестиваля фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL;

Максим Древаль — генеральный директор российского общества «Знание»;

Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа;

Наталья Тимакова — заместитель председателя банка «ВЭБ.РФ»;

Роман Емельянов — генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа»;

Роберт Гндолян — генеральный директор AO «Цифровое телевидение»;

Светлана Баланова — генеральный директор АО «Национальная медиа группа»;

Сергей Кузнецов — архитектор и художник, член-корреспондент Российской академии художеств, главный архитектор Москвы;

Сергей Михайлов — генеральный директор информационного агентства ТАСС;

Сергей Шаргунов — писатель, заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала «Юность»;

Софья Троценко — основатель центра современного искусства «Винзавод», президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод»;

Фекла Толстая — журналист, радио- и телеведущая.

«Появление национальной премии для креативных индустрий Russian Creative Awards можно считать новым этапом в развитии отрасли. Выявление и поощрение выдающихся проектов и творческих команд будет способствовать их развитию и росту. С другой стороны, лучшие практики в архитектуре, IT, моде, кино, музыке и других творческих сферах могут стать примером для других представителей отрасли и быть масштабированы. Важно, что премия имеет кросс-индустриальный характер и не сосредоточена на одном направлении. Ведь именно междисциплинарность приводит в креативной сфере к созданию принципиально новых товаров и услуг. Но самое главное — в том, что креативные индустрии всё громче заявляют о себе, в том числе в формате авторитетных масштабных премий. Столицу в конкурсе представляют сразу несколько проектов, которые стали заметными событиями в творческой жизни Москвы», — прокомментировал Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Креативные индустрии сегодня влияют на все сферы нашей жизни, растет их вклад в экономику страны. В этих условиях важно общественное признание самых успешных проектов и людей, чьими усилиями в первую очередь развиваются креативные индустрии», — считает Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

Роман Емельянов, генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа»: «Медиаиндустрия постоянно находится в поиске новых кадров и свежих идей. Отрасли нужен креатив, и мы готовы инвестировать в таланты. И Russian Creative Awards поможет облегчить этот процесс: нам найти перспективных специалистов, а рынку — получить драйверы для развития».

Более сотни экспертов, представляющих различные креативные отрасли, определят финалистов среди нескольких тысяч заявок, поданных на соискание премии. Из их числа члены Большого жюри выберут победителя в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Голосование стартует 6 декабря и продлится до 15 декабря.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье». Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте премии и в официальном сообществе «ВКонтакте».

Узнать подробнее о Премии, а также ознакомиться с полным составом экспертного совета и Большого жюри можно на сайте.