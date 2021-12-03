В столице объявлены победители грантов «Москва — добрый город»

С 15 сентября по 30 ноября в столице проходил конкурс грантов «Москва — добрый город». По итогам проведения конкурса победу одержали более 100 социально ориентированных НКО. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столице важна поддержка социальных проектов, инициаторами которых являются наши стратегические партнеры — НКО. Для того чтобы усовершенствовать процедуру конкурса грантов «Москва — добрый город», мы провели большую работу и вывели качественно новый формат проведения: увеличили минимальный размер суммы гранта в два раза — с 500 тыс. до 1 млн рублей, упростили организационные требования, сделали форму заявки более понятной и прозрачной, организовали круглосуточную горячую линию. Благодаря всем этим изменениям в 2021 году участниками стали на 15% больше НКО, чем в предыдущем. Проекты этого года были более проработанные и актуальные для городской повестки. И это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО. По итогам конкурсная комиссия отобрала 102 социальных проекта из 497 претендентов. Между победителями мы распределили заявленную сумму — 400 млн рублей. При помощи полученных грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тыс. москвичей: как постоянно нуждающимся, так и оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — отметила заммэра.

На горячую линию поступило более 400 телефонных звонков, специалисты оператора конкурса — специализированного центра «Моя карьера» — провели 120 часов очных консультаций и обработали более 100 письменных обращений НКО на электронную почту конкурса.

«Большие гранты» размером свыше 5 млн рублей получат 27 некоммерческих организаций: общая сумма поддержки их проектов составила 197 млн рублей.

Еще 65 организаций, претендовавшие на «средние гранты» от 3 до 5 млн рублей, получат свыше 193 млн рублей. Для десяти организаций одобрен «малый грант» — до 1 млн рублей. Общая сумма, направленная на поддержку их проектов, превысила 9 млн рублей.

Победителями конкурса среди крупных организаций стали: благотворительный фонд «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова», региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики», международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы», АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» и АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение».

Среди грантополучателей этого года больше всего НКО, заявивших проекты по направлению «Сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе». Таких организаций 31. Вторым востребованным направлением стала помощь многодетным семьям и семьям с детьми, будущим мамам и подросткам в кризисных и трудных жизненных ситуациях. В этой категории победу одержали 18 проектов.

Конкурс «Москва — добрый город» в 2021 году состоялся уже в третий раз. За предыдущие два года гранты получили более 270 НКО. Проекты НКО помогли свыше 20 тыс. жителям города.