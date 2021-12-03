Патрушев рассказал о позиции Блинкена по Минским соглашениям

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил безальтернативность Минских договоренностей. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы Минским договоренностям не существует. Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами», — сказал он журналистам.

Патрушев подчеркнул, что, согласно Минским соглашениям, Киев после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен был начать диалог с Донецком и Луганском о проведении выборов и наделении особым статусом эти территории.

«Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены», — заключил он.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе.

По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками и предоставления этим территориям закрепленного в конституции особого статуса.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

1 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Украина стягивает силы в зону конфликта в Донбассе. Там находятся уже 125 тыс. украинских солдат, добавила дипломат.

Тогда же полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполнил ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке украинской стороной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.