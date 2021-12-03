4 декабря в Москве пройдет большой образовательный meet-up

Invest Future Conference — это большой образовательный meet-up по инвестициям и рынкам капитала, где легендарные практикующие игроки финансового рынка и профессиональные управляющие капиталом поделятся своими знаниями, лайфхаками и прогнозами о состоянии рынков в 2022 году.

Посетителей конференции будут ждать восемь часов интенсивной образовательной программы в формате лекций, семинаров и мастер-классов, а также эффективный networking с банкирами, рыночными аналитиками, инвестиционными консультантами и другими профессионалами в сфере финансов и частного капитала.

Популярные спикеры в лице профессионалов-практиков финансового рынка, представителей российских и международных инвестиционных банков и компаний расскажут о будущем мировых финансовых рынков, трендах и прогнозах на 2022 год, а преподаватели ведущих финансово-экономических вузов страны научат основам работы на таких рынках и оценке рисков для частного инвестора.

Свое участие в конференции уже подтвердили доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, автор крупнейших российских YouTube и Telegram-каналов об инвестициях InvestFuture Кира Юхтенко, финансовый аналитик Наталья Смирнова, автор бестселлеров по экономике и блокчейн Алексей Марков, профессиональные трейдеры Дмитрий Черемушкин и Элвис Марламов, практикующий инвестор с 16-летним опытом на финансовых рынках Андрей Ванин, автор популярного YouTube-канала об инвестициях «Вредный Инвестор» Назар Щетинин и многие другие*. Полный состав спикеров на сайте конференции

Организаторы конференции — крупнейшее российское YouTube / Telegram-медиа об инвестициях и личных финансах InvestFuture Media и федеральная радиостанция Radio Record.