В Московском зоопарке проведут рождественские спектакли

Московский зоопарк проведет спектакли по мотивам рождественских сказок мира с 24 по 28 декабря. Об этом сообщила пресс-служба зоосада на своей странице в Instagram в пятницу, 3 декабря.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что для детей разыграют спектакли, сюжеты которых основаны на народном фольклоре стран Запада и Востока.

«Участники программы познакомятся с самобытными героями сказок Бразилии и Индии, легендами и мифами Дании и Японии, а также с эпосом Нидерландов», — говорится в сообщении.

В новогоднюю программу, помимо спектакля, будут включены прогулка по зоопарку, анимационная программа, а также мастер-класс «Новогодняя открытка», отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре в Московский зоопарк привезли из Австрии муравьеда. Муравьед поступил с территории, свободной от инфекционный болезней животных и птиц. Животное подверглось всем необходимым исследованиям и обработке.