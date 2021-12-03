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Ушаков рассказал о темах переговоров Путина и Байдена

Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине и в Афганистане
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Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу, 3 декабря, заявил, что одной из тем предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена станет ситуация на Украине, кроме того, стороны обсудят Афганистан.

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«Повестка очевидна <…> будут затронуты вопросы хода реализации женевских договоренностей <…> Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор», — заявил на брифинге Ушаков.

Он добавил, что главы государств могут обсудить дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих России оружейных систем, пишет «Газета.Ru».

Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров президенты также могут обсудить рынок нефти и борьбу с COVID-19.

Встреча президентов РФ и США состоится в формате видеоконференции, уточнил Ушаков.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата предстоящей встречи Путина и Байдена пока не согласована. Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря. По его словам, такая дата фигурирует в ходе обсуждения.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

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