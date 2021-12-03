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В Крокус Сити Холле пройдет ежегодное новогоднее шоу «Елка в Крокусе»

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Новогоднее шоу «Елка в Крокусе» пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года.

Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернется в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу.

Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной — действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера запомнятся надолго, а если захочется продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника в Крокусе, то зрителей ждет уникальный сюрприз — билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». Уже в уюте домашней обстановки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории. Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям елки в Крокусе совершенно бесплатно!

Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самого масштабной и невероятной детской елки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных елок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь, на сцене, оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте и не переживать за покупку билетов заранее — если шоу не получится посетить по причине заболевания COVID-19, то билет будет действителен на «Елку в Крокусе» и в следующем году!

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