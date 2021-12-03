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Служебная проверка начата после задержания начальника столичного ОВД

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Служебная проверка проводится после задержания начальника ОМВД России по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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«Руководством Управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по г. Москве назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина подозревается в мошенничестве, которое он совершил, когда не являлся сотрудником ОВД. Если подозрение подтвердится, то Гоцуляка уволят по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности.

Накануне, 2 декабря, Гоцуляка задержали по подозрению в мошенничестве и посредничестве во взятке.

По некоторым данным, в марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от некоего мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

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