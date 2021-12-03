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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%

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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 72,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Если не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов — о детях, участвующих в испытаниях вакцины, и разновидности коронавируса, обнаруженной в Москве

«По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет 72,1%», — следует из данных сайта.

Кроме того, отмечается, что вакцинацию первым компонентом коронавируса прошли 6 387 147 человек, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5 822 241 человек.

Однако, как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, по данным оперативного штаба, практически все регионы РФ находятся в «красной» или «оранжевой» зоне по напряженности эпидемиологической обстановки, дополняет «Газета.R.

Ранее в этот день Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Она также отметила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе за последние три недели фиксируется «радикальное снижение» числа заболевших COVID-19 и госпитализированных с коронавирусом.

Днем ранее Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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