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Арбитражный суд рассмотрит иск по недвижимости «Совхоза имени Ленина»

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Арбитражный суд Московской области рассмотрит еще один иск по недвижимости «Совхоза имени Ленина». Это следует из карточки судебной инстанции, опубликованной 3 декабря на ее сайте.

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Заявление было подано в августе текущего года. С того времени суд истребовал необходимые доказательства и документы.

Рассматривался иск 29 ноября. Следующее заседание суда назначено на 14 декабря, определение об этом вынес федеральный судья Роман Солдатов.

Иск о возвращении недвижимости в собственность ЗАО «Совхоз имени Ленина» подан к владельцу компании «Астон Групп». Как следует из документов, ООО «Астон Групп» получило нежилое помещение по заниженной стоимости в ущерб сельхозпредприятию Павла Грудинина.

В ноябре 2012 года компания «Астон Групп» Сергея Выблого заключила с «Совхозом» инвестиционный договор. По нему компании переходило нежилое помещение в поселке совхоза имени Ленина площадью 205,9 кв. м стоимостью чуть менее 6 млн рублей, сообщает издание Совхоз. инфо.

В марте следующего года «Астон Групп» заключила договор с ООО «Областная Инвестиционная Компания». Последняя принадлежит младшему сыну «клубничного» миллиардера Антону Грудинину. Предмет сделки — всё то же нежилое помещение. При этом Выблый и Грудинин оформили всё через уступку прав, то есть бесплатно.

Рыночная стоимость одного квадратного метра в этом нежилом помещении в 2012–2013 годах составляла 100 тыс. рублей, а общая реальная цена объекта доходила до 20,6 млн рублей. Истцы полагают, что директор совхоза Павел Грудинин через фирму своего давнего партнера Выблого подарил сыну просторное место под аренду за 6 млн рублей.

Акционеры обратились в арбитражный суд с целью вернуть коммерческую недвижимость на баланс «Совхоза имени Ленина».

Этот случай не первый, когда девелопер помогает Антону Грудинину с бизнесом. В 2015 году Павел Грудинин фактически отдал ему торговый центр площадью 1200 кв. м. Вместо рыночных 130–150 млн рублей Антон Грудинин заплатил лишь 24 млн рублей. И в сделке была задействована та же фирма Сергея Выблого — ООО «Астон Групп».

11 ноября арбитражный суд Московской области отказал Грудинину в удовлетворении иска об оспаривании оценки принадлежащих ему акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Основанием для иска стало вступившее в силу решение суда о взыскании с предпринимателя 1 млрд 66 млн рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина» за причиненный ущерб предприятию.

Оценщики поставили начальную цену на пакет из 974 391 акций Павла Грудинина в размере 630 млн рублей. Предприниматель настаивает на сумме 4,8 млрд рублей.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — многопрофильное российское предприятие, производящее сельскохозяйственную продукцию. Расположено в поселке Совхоз имени Ленина. С 1995 года его директором является Павел Грудинин.

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