Подозреваемого в коррупции следователя из Томской области арестовали

Подозреваемого в получении взятки руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева арестовали в Москве. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Басманного суда.

«3 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — Арефьева Сергея Геннадьевича до 2 февраля 2022 года», — приводит РЕН ТВ сообщение суда.

Накануне Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении Арефьева. По версии следствия, мужчина вел уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных фирм. В ходе расследования он заявил, что готов прекратить производство за взятку, и нашел посредника в ее получении.

В рамках данного дела в Новосибирске был задержан гендиректор группы компаний «Лама», которому принадлежит сеть супермаркетов SPAR Владислав Левчугов. По предварительным данным, предприниматель выступал в роли посредника при получении взятки.