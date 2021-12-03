Друг погибшего в школьном конфликте мальчика рассказал подробности драки

Учащийся школы в Комсомольске-на-Амуре, в которой в результате конфликта между двумя подростками один мальчик скончался, рассказал подробности произошедшей драки.

В беседе с Life.ru в пятницу, 3 декабря, школьник заявил, что на пятом уроке его 13-летнего приятеля начал задирать одноклассник, бросая в его сторону бумажки. тому это не понравилось, и он ответил обидчику тем же. Тогда зачинщик поднялся с места и резко ударил его.

«Мой друг после удара в висок упал на пол и где-то минуту ни на что не реагировал. Учительница подошла через несколько минут и поняла, что Леша (имя изменено. — Ред.) не реагирует. Я быстро побежал за медиком», — утверждает школьник.

Он добавил, что вместе с другими детьми донес пострадавшего до медпункта, а затем ушел домой. Спустя некоторое время их вызвали в школу, где полиция сообщила о его смерти, пишет RT.

Трагедия произошла ранее 3 декабря. Ученик одной из школ Комсомольска-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении. Подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи, пишет сайт aif.ru.

СК возбудил уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о халатности.