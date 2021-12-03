Дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в центре Москвы

После стрельбы в центре Москвы возбуждено дело о хулиганстве. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом произошел на Большой Грузинской улице в Москве ранее в этот день. После словесной перепалки водитель иномарки открыл стрельбу, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Как рассказал очевидец конфликта, таксист не поехал на зеленый свет светофора, тем самым помешал проезду Cadillac Escalade, который стоял за ним.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на таксиста уже был замечен в дорожных конфликтах и ранее был судим.