Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевшие находились на карантине после прилета, в настоящее время они госпитализированы.

Как сообщили в ведомстве, информация о штамме коронавируса выясняется.

Также сообщается, что было проведено экспресс-тестирование всех пассажиров рейса, после чего они изолировались на 14 дней.

24 ноября стало известно о распространении нового штамма COVID-19, обозначаемого кодом В.1.1.529, а впоследствии получившего название «Омикрон». Об этом сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Изначально случаи были зафиксированы в странах Южной Африки и Гонконге. Однако затем появились сообщения о случаях выявления «Омикрона» в Израиле, Бельгии и США.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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