Актриса Дюжева рассказала о таланте Нины Ургант

Актриса театра и кино Нина Ургант относилась ко всему с присущим ей талантом, добротой и теплотой. Об этом в пятницу, 3 декабря заявила актриса Марина Дюжева РЕН ТВ.

«Все, конечно, ее знают и помнят по «Белорусскому вокзалу». Она ко всему относилась с присущим ей талантом, добротой, теплотой, с уважением ко всем и ко мне в частности. То, что она воспитала чудесного сына и внука настолько удачных в актерской среде, поверьте, огромный человеческий подвиг и большая редкость», — рассказал она.

Дюжева отметила, что с Ургант они вместе играли в фильме «Девушка и гранд» 1982 года.

В свою очередь, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что Ургант была блестящей актрисой, которая в свое время создала целую эпоху.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни 3 декабря. Дата и место похорон актрисы пока не названы.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград.

Первую большую роль в кино она сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.