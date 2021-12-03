Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
Помощник президента России назвал темы переговоров Путина и Байдена
Мир
Премьер-министр Белоруссии раскритиковал санкции США
Общество
Умерла актриса театра и кино Нина Ургант
Общество
Путин обсудил закон об иноагентах на встрече с Памфиловой
Мир
В ВОЗ заявили о выявлении штамма «Омикрон» в 38 странах мира
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с РФ для энергобезопасности
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции
Политика
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Спорт
Клебо победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Стали известны подробности другого конфликта со стрелявшим в таксиста в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дмитрий Махалов, выстреливший в таксиста в центре Москвы, полгода назад был участником другого дорожного конфликта. Подробности произошедшего тогда инцидента выяснил канал РЕН ТВ в пятницу, 3 декабря.

Конфликт произошел 27 мая 2021 года на проспекте Мира в столице. Тогда Махалов поругался с водителем Mercedes Михаилом Елизаровым.

«Я ехал по крайней левой полосе и перестраивался в правую полосу, потому что с левой была пробка. Включил поворотник, начал перестраиваться, он меня не пропустил, проехал. Я перестроился за ним. Он вышел, ударил мне кулаком в зеркало с внешней стороны, разбил мне поворотник и говорил: «А чего ты не выходишь?». Он потом убежал, сел в машину. Я его обогнал, остановил, поперек дороги встал. Он остановился, потом специально врезался в меня, начал кричать», — рассказал Елизаров.

После этого, по словам Елизарова, Махалов ударил его и угрожал ножом. В итоге водитель Mercedes написал заявление, но дело «замяли», добавил мужчина.

Инцидент между Махаловым и таксистом произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице в Москве. «Известия» публиковали видео инцидента.

Сообщалось, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего Махалов выстрелил, по предварительным данным, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Как рассказал очевидец конфликта, таксист не поехал на зеленый свет светофора, тем самым помешал проезду Cadillac Escalade, который стоял за ним.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021