Стали известны подробности другого конфликта со стрелявшим в таксиста в Москве

Дмитрий Махалов, выстреливший в таксиста в центре Москвы, полгода назад был участником другого дорожного конфликта. Подробности произошедшего тогда инцидента выяснил канал РЕН ТВ в пятницу, 3 декабря.

Конфликт произошел 27 мая 2021 года на проспекте Мира в столице. Тогда Махалов поругался с водителем Mercedes Михаилом Елизаровым.

«Я ехал по крайней левой полосе и перестраивался в правую полосу, потому что с левой была пробка. Включил поворотник, начал перестраиваться, он меня не пропустил, проехал. Я перестроился за ним. Он вышел, ударил мне кулаком в зеркало с внешней стороны, разбил мне поворотник и говорил: «А чего ты не выходишь?». Он потом убежал, сел в машину. Я его обогнал, остановил, поперек дороги встал. Он остановился, потом специально врезался в меня, начал кричать», — рассказал Елизаров.

После этого, по словам Елизарова, Махалов ударил его и угрожал ножом. В итоге водитель Mercedes написал заявление, но дело «замяли», добавил мужчина.

Инцидент между Махаловым и таксистом произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице в Москве. «Известия» публиковали видео инцидента.

Сообщалось, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего Махалов выстрелил, по предварительным данным, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Как рассказал очевидец конфликта, таксист не поехал на зеленый свет светофора, тем самым помешал проезду Cadillac Escalade, который стоял за ним.