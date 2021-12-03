Житель Якутии перечислил около 1,5 млн рублей лжеполицейским

В Якутии проводится проверка по факту мошенничества в отношении 27-летнего мужчины. Потерпевший оформил кредиты и перевел средства на счета мошенников.

По словам жителя Мирнинского района, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что от имени якутянина якобы поступила заявка на кредит. Собеседник рассказал потерпевшему, что речь может идти о мошеннических действиях. После этого якутянину позвонил «сотрудник полиции», который сообщил об утечке данных и спецоперации по поимке преступников. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Мошенники убедили якутянина оформить три кредита и перевести средства на «безопасные» счета. Собеседники уверяли, что деньги будут храниться в ячейке до завершения спецоперации, а после этого все кредиты будут аннулированы. Возврат средств мужчина не получил.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жительницы Магадана. Женщина лишилась почти 1,7 млн рублей, рассчитывая на доход от криптовалюты.