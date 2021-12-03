Светлана Немоляева рассказала о молодости Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Нина Ургант была выдающейся актрисой и прекрасным, глубоко порядочным человеком, заявила в пятницу, 3 декабря, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Она подчеркнула, что у Ургант было множество театральных ролей.

«В молодости мы играли с ней одну и ту же роль наивной девушки Нины — в спектакле «Проводы белых ночей», я в Москве, она в Питере. Ее роль гремела. Помню, зрители садились на «Красную стрелу» и ехали из Москвы в Питер на спектакль Нины Ургант», — рассказала Немоляева «Известиям».

Артистка добавила, что слагаемыми актерского успеха являются не только талант, но и режиссеры, и пьеса, и окружение.

«Но, думаю, есть и еще один «секрет» — актеры нашего поколения в основном были бессребрениками, они работали ради творческого счастья, а не ради денег, которые почти всегда забирают душу», — заключила она.

По словам актрисы Марины Дюжевой, зритель помнит Ургант в основном по фильму «Белорусский вокзал», роль в котором «едва ли была знаковой» для артистки.

«Но Нина Николаевна ко всему относилась с присущей ей теплотой, добросовестностью, талантом. Тогда я была очень молодой, начинающей актрисой, а она звездой, но она держалась очень доброжелательно, приветливо. Она воспитала замечательного сына и внука — в актерской среде настолько удачные дети, поверьте, большая редкость», — выразила мнение Дюжева.

Она также добавила, что воспитание детей — огромный человеческий подвиг: обычно у артистов не хватает времени на свою семью, а у Ургант хватало.

«Она прожила долгую жизнь — это не только генетика, но и заслуга самого человека. Выражаю глубокие соболезнования ее семье, друзьям и близким», — заключила Дюжева.

Актер и телеведущий Оскар Кучера, в свою очередь, заметил, что Ургант была талантливейшим человеком и прожила долгую жизнь.

«Я был счастлив работать, общаться с Ниной Ивановной. Больше всего она поражала меня своей искренностью и настоящностью. А еще, абсолютная скромность. Мои искренние соболезнования Андрею и Ивану (Ургантам, сыну и внуку Нины Ургант. — Ред.)», — заключил он.

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Дата и место похорон актрисы пока не названы.

Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, исполнила более 30 ролей.

В кино Ургант дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.