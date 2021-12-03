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Свыше 3 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли в Красноярском крае

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Правоохранительные органы изъяли свыше 3 тыс. л контрафактного алкоголя в Ачинске (Красноярский край). В отношении владельца продукции возбуждено уголовное дело.

В полицию поступила информация о том, что житель Ачинска разливает и продает спиртное без сопроводительных документов. Обыски прошли в доме у мужчины. Специалисты нашли около 3,2 тыс. продукции и различную тару. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце ноября сообщалось о выявлении в Иркутской области свыше 120 нарушений в торговле алкогольной продукцией. Стоимость изъятого спиртного составила 721 тыс. рублей.

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