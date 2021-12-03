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Путин поручил правительству разработать план по борьбе с новым штаммом COVID-19

Путин поручил правительству разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 7 декабря создать обновленный план действий по нераспространению на территории страны нового «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства дал поручение поручил повысить эффективность вакцин, используемых для его профилактики COVID-19, а также тест-систем тестирования для раннего выявления и диагностики штамма коронавируса «Омикрон», пишет «Газета.Ru».

30 ноября Владимир Путин поручил правительству РФ разработать алгоритмы работы при изменении штаммов COVID-19. Он добавил, что новый штамм коронавируса повлиял на темпы восстановления мировой экономики после пандемии. Также российский лидер отметил, что «в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма».

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 30 ноября сообщил, что планирует адаптировать вакцину «Спутник V» под новый штамм COVID-19 «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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