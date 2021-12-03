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Раненный при стрельбе в Москве таксист вез букет цветов

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Таксист, который получил пулевое ранение в Москве, работал курьером и доставлял цветы клиентке, когда начался конфликт. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила управляющая студии цветов Алия (фамилия не приводится).

«Это был наш букет, мы заказали курьера, чтобы доставил от нашей студии до этого адреса. Получатель вышла и увидела, что водитель без сознания, и его увозят на скорой. Позвонила нам, мы постарались разобраться с этой ситуацией, полицейские не отдают букет, мы повторно отправили», — рассказала Алия каналу РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 3 декабря. «Известия» опубликовали видеозапись, сделанную в момент конфликта.

По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку». Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия.

Водитель, осуществивший выстрел, скрылся с места происшествия, но был задержан. Пострадавшего госпитализировали.

По информации канала РЕН ТВ, подозреваемый в нападении на таксиста ранее был судим. В 2009 году был фигурантом дела о краже. Двумя годами ранее он стал участником потасовки в Химках, в ходе которой ударил своего оппонента в грудь брелком в виде крестовой отвертки.

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