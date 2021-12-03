Рабочий погиб после падения из окна на стройке в Красноярске
В Красноярске проводится проверка по факту гибели рабочего на месте строительства многоэтажного дома. Мужчина упал из окна на пятом этаже.
Инцидент произошел 30 ноября на стройплощадке жилого комплекса на проспекте Машиностроителей. После падения 31-летнего рабочего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Проверку по факту происшествия начала прокуратура. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению техники безопасности на объекте.
26 ноября сообщалось о гибели рабочего в Астрахани. Мужчина сорвался с крыши ангара.