Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%

Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 72,1%. Об этом в пятницу, 3 декабря, стало известно из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Первый компонент вакцины от коронавируса в столице был введен 6 387 147 людям, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5 822 241 человек.

Также в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Голикова также уточнила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

При этом Голикова уточнила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в четырех регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, а также Калмыкии, добавляет сайт «Газета.Ru».

При этом в некоторых регионах, в частности, в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях, а также Чечне, ситуация, наоборот, улучшилась, подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер РФ напомнила, что коронавирус продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее.

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе за последние три недели фиксируется «радикальное снижение» числа заболевших COVID-19 и госпитализированных с коронавирусом.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.