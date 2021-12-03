Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%. Об этом 3 декабря заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова на форуме волонтеров «Мы вместе».

«Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнет которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%», — сказала она.

Ранее в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — пояснила вице-премьер.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.