Премьер-министр Греции посетит Россию в декабре для переговоров с Путиным
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре посетит Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 3 декабря рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«У нас уже есть план ближайших контактов, мы ждем премьер-министра Греции в декабре», — сказал он.
Темы предстоящих переговоров помощник российского лидера не назвал.
Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. Комментируя эту информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что точная дата встречи еще не названа.
По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции.
В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. Песков допускал, что переговоры двух политиков могут пройти до Нового года.
Предыдущая встреча лидеров прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке».