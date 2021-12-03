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Премьер-министр Греции посетит Россию в декабре для переговоров с Путиным

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре посетит Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 3 декабря рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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«У нас уже есть план ближайших контактов, мы ждем премьер-министра Греции в декабре», — сказал он.

Темы предстоящих переговоров помощник российского лидера не назвал.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. Комментируя эту информацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что точная дата встречи еще не названа.

По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции.

В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. Песков допускал, что переговоры двух политиков могут пройти до Нового года.

Предыдущая встреча лидеров прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке».

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