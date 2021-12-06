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Эксперты назвали лучшее время для продажи мотоцикла

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Аналитики «Авто.ру» изучили, как менялись цены на мотоциклы и предложение в 2021 году. Выяснилось, что с начала года цены на новые модели упали на 14%, а на подержанные — выросли на 15%. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 6 декабря в редакцию «Известий».

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По данным аналитиков, лучшим месяцем для продажи нового мотоцикла в этом году был февраль, когда стоимость достигла максимальной отметки — более 1,2 млн рублей.

Отмечается, что средняя стоимость нового мотоцикла в 2021 году составила 1,1 млн рублей, что на 18% больше, чем в 2020-м. Причем самые высокие цены в текущем году были отмечены в январе и феврале: с декабря 2020 года средняя стоимость выросла на 7%. Начиная с марта 2021-го новые мотоциклы стали ежемесячно падать в цене, а в октябре стоимость снизилась на 16% по сравнению с началом года.

Количество объявлений на «Авто.ру» в этом году каждый месяц росло. При этом максимальный рост в сравнении с прошлым месяцем был в феврале — предложений стало больше на 17%, чем в январе. А самым «урожайным» месяцем для покупателей месяцем стал октябрь, когда на продажу выставили чуть более 2,5 тыс. новых моделей, — это на 9% больше, чем в сентябре, при этом год назад количество объявлений было на 32% меньше.

Самое выгодное время в 2021-м для продажи б/у мотоциклов — осень: летом средняя стоимость составила 424 тыс. рублей, а за первые два осенних месяца уже — 444 тыс. рублей.

В 2020-м подержанную модель мотоцикла можно было купить в среднем за 349 тыс. рублей, а спустя год стоимость выросла на 12% и уже составила 380 тыс. рублей. Как и в прошлом году, январь сохранил за собой статус самого выгодного месяца для покупки б/у, так как с февраля мотоциклы дорожали: с начала года стоимость б/у модели выросла на 16%.

В 2021-м мотолюбители стали реже продавать подержанные модели по сравнению с прошлым годом — количество объявлений снизилось на 24%.

19 марта сообщалось, что эксперты аналитического центра «Авилон» провели исследование и выяснили, какую сумму тратят мотоциклисты на подготовку мотоцикла к сезону.

В зависимости от марки и модели мотоцикла на его подготовку уходит от 15 до 20 тыс. рублей. Речь идет о предсезонном ТО, во время которого проводится проверка работы всех основных механизмов.

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