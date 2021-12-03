Региональный материнский капитал продлили в ЕАО

Действие регионального материнского капитала продлили до 2026 года в Еврейской автономной области. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании областного парламента.

Региональный маткапитал выдается семьям при рождении третьего ребенка. Его сумма составляет 120 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, лечение и образования детей. Кроме того, если в семье воспитывается ребенок-инвалид, маткапитал разрешено потратить на приобретение автомобиля или покупку товаров и услуг. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае с 2022 года увеличат размер регионального материнского капитала. Выплата увеличится на 4% и составит 216,3 тыс. рублей для детей, рожденный до 1 января 2019 года, и 270,4 тыс. рублей для детей, рожденных после 1 января 2019 года.