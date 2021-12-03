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В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

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Сильный ветер местами порывами до 15 м/с ожидается в Москве с вечера пятницы, 3 декабря, до вечера субботы, 4 декабря. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер. Период предупреждения — с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря. Местами порывы до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также в столице и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует до 12:00 мск 5 декабря, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день синоптики пообещали в столице облачную погоду со снегом, дождем, гололедицей и до 2 градусов тепла. Дневная температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров в покажут от -3 до -1 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от -2 до +3 градусов мороза днем и от -6 до -1 градуса в ночное время.

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