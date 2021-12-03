Дептранс Москвы предупредил об осложнении движения из-за мокрого снега

Движение транспорта будет осложнено в Москве из-за гололедицы и мокрого снега. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем Telegram-канале.

По прогнозам метеорологов, вечером в столице ожидается мокрый снег, ветер и гололедица. Загруженность на дорогах в вечерний час пик может достичь 9 баллов, отмечает «Москва 24».

В этой связи водителям посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на городской. Если же нет возможности перенести поездку, то лучше отложить ее на более позднее время — после 20:00, когда на дорогах станет свободнее, пишет НСН.

Также автомобилистов призвали к внимательности, соблюдению ПДД, безопасной дистанции и скоростного режима, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефоны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве. По его словам, в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Величина снежного покрова достигнет 10–12 см.