Жительница Магадана лишилась почти 1,7 млн рублей из-за мошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 44-летней женщины. Потерпевшая лишилась почти 1,7 млн рублей, рассчитывая на заработок на криптовалюте.

По словам потерпевшей, она просматривала интернет-ресурсы, посвященные дополнительному доходу. Женщина не заполняла анкеты и не оставляла контактные данные, тем не менее через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился менеджером по работе с криптовалютой. Он предложил женщине установить на смартфон специальное приложение и создать аккаунт для управления счетами на финансовых площадках. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Потерпевшая неоднократно осуществляла крупные переводы якобы для приобретения криптовалюты. Когда менеджер настойчиво рекомендовал вновь пополнить счет «для повышения доходности», магаданка усомнилась в его компетенции. Вскоре злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».