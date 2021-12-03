Рогозин попросил Белоруссию найти девушку для подготовки к полету в космос
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил белорусскую сторону подобрать девушку для подготовки к полету в космос. Об этом он сообщил в пятницу, 3 декабря, на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».
«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов», — ответил Рогозин на вопрос, когда начнется подготовка к полету белорусского космонавта.
По его словам, первых кандидатов Центр подготовки космонавтов получил в первой половине 2022 года, передает НСН.
Также Рогозин сообщил, что испытательный пуск легкой версии ракеты «Ангара» состоится в первом полугодии 2022 года, передает RT.
В октябре главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин рассказал, что с космодрома Плесецк в Архангельской области в следующем году планируется произвести два пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» и два пуска ее легкой версии. По его словам, в настоящее время идет сборка ракеты «Ангара-А5», дату пуска определят 20 декабря.
«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Оно включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Первый запуск «Ангары-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года.