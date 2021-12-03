Продажу зажигалок детям запретили в Еврейской автономной области

Законопроект, запрещающий продажу зажигалок и газовых баллонов детям, приняли в Еврейской автономной области. Также депутаты проголосовали за окончательную редакцию закона об ограничения курения табака в общественных местах.

На внеочередном заседании парламента ЕАО депутаты рассмотрели свыше 30 вопросов. В частности, был установлен запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Законопроект был направлен на предотвращение сниффинга в подростковой среде. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Также депутаты приняли изменения в законы о мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов и других категорий граждан. Поправки упрощают оформление льгот.