Единственная: умерла Нина Ургант

Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Она снялась в десятках фильмов, самые известные ее роли — медсестра Рая в «Белорусском вокзале», Люся в картине «Я родом из детства», Катерина в фильме «Мать и мачеха», Анна Михайловна в картине «Сыновья уходят в бой». Какой актрису запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»