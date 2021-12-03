Единственная: умерла Нина Ургант

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Народная артистка РСФСР скончалась на 93-м году жизни
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Фото: РИА Новости
Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Она снялась в десятках фильмов, самые известные ее роли — медсестра Рая в «Белорусском вокзале», Люся в картине «Я родом из детства», Катерина в фильме «Мать и мачеха», Анна Михайловна в картине «Сыновья уходят в бой». Какой актрису запомнят зрители — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
С Роланом Быковым в кинофильме «Шинель»
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Фото: РИА Новости
С Анатолием Папановым, Евгением Леоновым, Алексеем Глазыриным и Всеволодом Сафоновым в фильме «Белорусский вокзал»
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Фото: РИА Новости
Роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» стала самой заметной в кинокарьере актрисы
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Фото: Global Look Press/ Aleksandr Sternin
С Владимиром Высоцким в картине «Я родом из детства»
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Президент России Владимир Путин вручает Нине Ургант орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
С сыном Андреем на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля
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В роли Олимпиады в картине «Собственное мнение»
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