Лефортовский суд Москвы подтвердил арест россиянина Суслова, обвиняемого в госизмене

В Лефортовском районном суде Москвы раскрыли подробности о россиянине Кирилле Суслове, который был задержан ФСБ и впоследствии арестован в рамках уголовного дела о госизмене.

Как следует из карточки дела базы суда, Суслов был арестован 29 ноября. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Отмечается, что на момент ареста Суслов нигде не работал, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, в октябре 2019-го, житель Крыма Иван Яцкин был задержан по подозрению в государственной измене. Согласно версии следователей ФСБ, обвиняемый собирал на полуострове и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ.

21 мая 2021 года Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Верховный суд Крыма. По словам источника, заседание проходило в закрытой форме, поскольку материалы данного дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.