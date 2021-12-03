В России начались продажи Skoda Kodiaq с новым двигателем

Чешская компания Skoda расширяет линейку двигателей для обновленного внедорожника Kodiaq на российском рынке.

Как говорится в пресс-релизе, для версии Kodiaq с полным приводом теперь доступен 2.0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Отмечается, что двигатель оборудован системой нейтрализации отработавших газов и соответствует экологическим стандартам Euro-6.

Максимальная скорость автомобиля с новым двигателем составляет 192 км/час. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л/100км.

Кроме того, обновленный семейный внедорожник получил яркий оранжевый цвет Energetic orange, который уже доступен для заказа.

Обновленный Skoda Kodiaq был представлен 7 сентября в Москве. Автомобиль получил узкие фары с отдельными светодиодными модулями, измененную радиаторную решетку шестиугольной формы, расширенный воздухозаборник, более рельефные боковины и колесные диски другого дизайна.

В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая светодиодная подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.