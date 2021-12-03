Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Общество
Путин поручил кабмину разработать план по борьбе с «Омикрон»-штаммом коронавируса
Мир
В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
Экономика
Минпромторг заявил об отсутствии новых планов по сдерживанию цен на продукты
Общество
Путин обсудил закон об иноагентах на встрече с Памфиловой
Мир
В ФРГ оценили обстановку на границе Польши и Белоруссии
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с РФ для энергобезопасности
Общество
Памфилова отметила высокую конкуренцию партий на прошедших выборах в Госдуму
Мир
В Минске заявили об ответе на санкции с учетом экономической целесообразности
Общество
Юрист объяснил способ получения продленного сертификата о COVID-19 на бумаге
Сюжет:

Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,1%. Об этом в пятницу, 3 декабря, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса
И что эксперты думают о целесообразности вакцинации самых маленьких

«По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет 72,1%», — следует из данных сайта.

Отмечено, что вакцинацию первым компонентом коронавируса прошли 6 387 147 человек, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5 822 241 человек.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Голикова также сообщила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Также губернатор Московской области рассказал, что в регионе за последние три недели фиксируется «радикальное снижение» числа заболевших COVID-19 и госпитализированных с коронавирусом.

Днем ранее Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах средства помогли закупить лекарства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021