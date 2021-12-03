Охранную территорию вокруг озера с лотосами расширили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае расширили охранную зону вокруг озера Цветочного, где растут лотосы Комарова. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Статус памятника природы озеро получило в 1990-е годы. Однако на тот момент предполагалась охрана только водоема. Глава региона подписал документ, согласно которому особый статус также получат территории произрастания лотосов вокруг озера. Это участки возле сел Улика-Павловка и Улика-Национальное в Хабаровском районе. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
На территории памятника природы запрещено размещение отходов, разведение костров и добыча полезных ископаемых. Также нельзя вести строительство и хранить химикаты.
Ранее сообщалось, что администрация Омска намерена утвердить новые документы по границам дендросада имени Гензе. Территория имеет статус памятника природы регионального значения.