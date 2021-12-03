Памфилова отметила высокую конкуренцию партий на прошедших выборах в Госдуму

На осенних выборах была достаточно высокая конкуренция партий, а отказов в регистрации было в три раза меньше, чем в 2016 году. Об этом 3 декабря заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Партий было не меньше, чем в 2016 году, даже 14. На региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты. Отказов было в три раза меньше. Если в 2016 году где-то 1189 отказов, то в этом году — всего 372. В три раза меньше», — сказала она.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом формате — на протяжении трех дней. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.