Режим ЧС объявили в районе Сахалина из-за отсутствия водоснабжения

Режим чрезвычайной ситуации введен в Невельском районе Сахалинской области. Село Горнозаводск осталось без водоснабжения.

По данным местной администрации, 1 декабря на водозаборе вышли из строя основной и резервный насосы. МУП «Невельские коммунальные сети» выполнили ремонт одного из насосов, благодаря чему 2 декабря вечером удалось восстановить водоснабжение Горнозаводска. Однако спустя несколько часов насос вновь вышел из строя, пишет ИА SakhalinMedia. Специалисты сообщили, что ремонту насосы не подлежат, требуется полная замена оборудования.

2 и 3 декабря для местных жителей обеспечили подвоз воды в цистернах. Он будет продолжаться до полного восстановления оборудования на водозаборе. Режим ЧС действует с 3 декабря.

Ранее сообщалось, что на территории Южно-Сахалинска планируется строительство и реконструкция 125 объектов ЖКХ. Концессионное соглашение предусматривает модернизацию системы водоснабжения города. В числе приоритетных задач — замена ветхих канализационных сетей.