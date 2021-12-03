Вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 4 км на Камчатке

Вулкан Карымский проявил активность в Камчатском крае. Высота выброса пепла достигает 4 км.

О природном явлении сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По данным специалистов, умеренная активность вулкана продолжается. Пепловый шлейф растянулся на 140 км к востоку-северо-востоку от вулкана. Населенные пункты в шлейф не попали. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

KVERT уточняет, что взрывы пепла на высоте до 10 км могут произойти в любое время. В связи с этим Карымскому присвоен «оранжевый» код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судом в районе вулкана не проходят.

В конце октября Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф растянулся на 44 км к востоку.