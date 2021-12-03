Устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта в центре Москвы задержали

Дорожный конфликт обернулся стрельбой из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы. Злоумышленник задержан. Об этом 3 декабря сообщил ТАСС начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Уточняется также, что в результате инцидента пострадал один человек — он получил ранение в руку. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По предварительным данным, конфликт со стрельбой, который произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы, мог произойти из-за остановки водителя такси в ряду, предназначенном для движения. Точную причину сотрудники полиции назовут по итогам разбирательства», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел утром 3 декабря на Большой Грузинской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия.

Как уточняет РЕН ТВ, потасовка произошла между водителем Cadillac Escalade и таксистом. Водитель иномарки открыл стрельбу, после чего скрылся. В районе был введен план «Перехват».